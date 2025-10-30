В Подмосковье запустили онлайн-сервис для регистрации домашних животных

С 25 октября в Московской области ввели нововведения в Порядок регистрации домашних животных на территории региона. Такие изменения сделают процесс максимально удобным для владельцев, — это отмена обязательного визита в государственную ветеринарную клинику и возможность регистрировать питомцев юридическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что меняется для владельцев животных. Теперь вся процедура регистрации проводится дистанционно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Это позволяет экономить время и силы владельцам. Зарегистрировать животных теперь могут не только граждане, но и различные организации: питомники, садоводческие товарищества (СНТ), гаражные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели.

Для оформления потребуется всего несколько шагов: убедитесь, что ваша собака чипирована (наличие чипа остается обязательным требованием для регистрации собак) подготовьте цифровые фотографии морды животного анфас, страниц ветеринарного паспорта, где указаны данные о владельце, сведения о собаке и номер чипа, авторизуйтесь на портале госуслуг Московской области и перейдите в раздел услуги «Регистрация домашних животных», заполните все обязательные поля в электронной форме и загрузите подготовленные фотографии, отправьте заявку, результат рассмотрения поступит в ваш личный кабинет на портале.

Онлайн-формат также распространяется на внесение изменений в данные о владельце (смена адреса, телефона) и снятие животного с регистрационного учета. Напоминаем, что за несоблюдение правил регистрации домашних животных предусмотрена административная ответственность: для граждан — штраф от 1500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.

Упрощение процедуры регистрации направлено на повышение ответственности владельцев животных, создание единой прозрачной системы учета и улучшение эпидемиологического благополучия в регионе. Новый онлайн-сервис делает процесс быстрым, удобным и доступным для всех категорий владельцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.