В России запустили новый сервис «Доверенный контакт»

В целях усиления безопасности учетных записей граждан Российской Федерации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ, портал госуслуг) Минцифры России запущен сервис «Доверенный контакт» (далее – сервис), направленный на повышение уровня цифровой безопасности граждан и защиту их персональных данных при использовании единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и других информационных систем, поддерживающих идентификацию, аутентификацию и авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис позволяет дополнительно защитить свою учетную запись в ЕСИА от несанкционированного доступа с использованием функции восстановления пароля на портале госуслуг и инструментов социальной инженерии.

В личный кабинет доверенного контакта будут поступать запросы на подтверждение восстановления пароля от учетной записи доверителя.

Для подтверждения запроса на восстановление пароля доверенный контакт должен убедиться, что его доверителя не вводят в заблуждение мошенники. После этого доверенный контакт должен в личном кабинете госуслуг подтвердить операцию восстановления доступа к учетной записи доверителя и ввести код подтверждения из СМС-сообщения, поступившего на его номер телефона.

Назначение доверенного контакта осуществляется через личный кабинет на портале госуслуг. Для добавления доверенного контакта необходимо авторизоваться на портале госуслуг, перейти в «Профиль», раздел «Безопасность», подраздел «Доверенный контакт», нажать кнопку «Добавить», ввести имя и номер мобильного телефона, подтвержденный учетной записи доверенного лица, и отправить приглашение. После принятия приглашения доверенный контакт отобразится в подразделе «Доверенный контакт».

Доверенным контактом могут стать только граждане Российской Федерации старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на ЕПГУ и актуальный номер телефона в личном кабинете.

Вместе с тем сообщаем, что подключить «Доверенный контакт», то есть стать доверителем, может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 14 лет, имеющий подтвержденную учетную запись на ЕПГУ с актуальным номером телефона.

Минцифры России отмечает, что внедрение и использование Сервиса является важным элементом формирования единого контура цифровой безопасности и повышения доверия граждан к государственным электронным сервисам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.