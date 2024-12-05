В Подмосковье запустили новый сервис для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью

В Подмосковье функционируют 54 психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК), которые ежегодно обследуют около 70 тыс. детей и лиц старше 18 лет, предоставляя рекомендации по специальным условиям обучения и воспитания. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С июня этого года родители (законные представители) могут дистанционно записаться на консультацию или обследование ребенка с ОВЗ и инвалидностью для создания специальных условий при получении образования или при проведении государственной итоговой аттестации.

Обследования и консультации проводятся как в очном, так и в онлайн–формате. На данный момент на региональном портале государственных услуг (РПГУ) уже зарегистрировано около 15 тысяч заявок, из которых более 9 тысяч — дистанционно.

Кроме того, в ноябре 2024 года была добавлена возможность получения электронного заключения ПМПК. Заявителям уже выдано более 1 тыс. заключений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.