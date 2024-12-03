В Подмосковье запустили Новогодний календарь заданий

В социальных сетях АНО «МосОблПарк» появился Новогодний календарь заданий, который ведет обратный отсчет до конца 2024 года. В нем представлены задания-рекомендации с информацией о предновогодних развлечениях в парках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Новогодний календарь заданий ­– отличное напоминание о том, что счастье в мелочах. С нашим календарем гости парков Подмосковья смогут узнать о декабрьских праздничных мероприятиях и необычных достопримечательностях парков. Это настоящее зимнее путешествие по Московской области, которое скрасит завершающийся 2024 и пригласит всех в Новый 2025 год», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В течение зимнего сезона в парках Подмосковья будут работать 59 резиденций и 111 Почт Деда Мороза, школы помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой. Гостей парков ожидают общеобластные мероприятия и другие интересные активности для семейного досуга. Все желающие также смогут сделать фотографии в зимних фотозонах и на фоне новогодних елок, украшенных игрушками с элементами культурного кода муниципалитетов.

Официальные страницы МосОблПарка есть в социальных сетях ВКонтакте и Телеграмме. Каждый день, с 1 по 31 декабря, в них будет «открываться» новая ячейка с заданиями-рекомендациями. Завершится отсчет календаря встречей и празднованием Нового года в подмосковных парках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.