В Подмосковье запустили личный кабинет для ИТ-бизнеса

На портале «Цифровой регион» в Московской области открылся раздел «Личный кабинет бизнеса», где компании могут представить ИТ- и ИИ-разработки. Новый сервис позволит сформировать каталог цифровых решений и упростить взаимодействие с госзаказчиками, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале «Цифровой регион» начал работу новый раздел «Личный кабинет бизнеса». Он предназначен для компаний, которые разрабатывают решения в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

«Мы последовательно создаем условия для открытого взаимодействия государства и бизнеса. Это важный шаг для масштабирования успешных ИТ-практик и ускорения цифровой трансформации регионов», — отметили в ведомстве.

Через личный кабинет компании могут размещать свои продукты в формате информационных карточек. На основе этих данных формируется единый каталог цифровых решений. Он помогает потенциальным заказчикам подбирать инструменты для реализации проектов, а бизнесу — отслеживать запросы государственных организаций и предлагать свои технологии.

Для размещения решения необходимо зарегистрироваться на платформе: указать ИНН, наименование организации, данные ответственного лица и электронную почту. После подтверждения адреса пользователь получает доступ к инструкции по публикации материалов и контактам технической поддержки.

Портал «Цифровой регион» является всероссийской площадкой для обмена лучшими практиками внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.