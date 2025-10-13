В Подмосковье запустили голосового помощника для младших школьников

Министерство образования Московской области и образовательная платформа Учи.ру запустили голосового помощника «Соня» в формате чат-бота в мессенджере МАХ. Он создан для учеников начальной школы, их родителей и учителей — помогает детям лучше понимать учебные темы и изучать новое в безопасной цифровой среде. Проект запущен в пилотном режиме: его возможности тестируют педагоги и учащиеся десяти школ региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Голосовой помощник «Соня» поддерживает естественную любознательность младших школьников и понятно объясняет школьные и дополнительные темы. «Соня» объясняет сложные вещи и явления простыми словами, формируя интерес учащихся к знаниям и привычку искать ответы в надежных источниках. Школьник может задать вопрос голосом или в текстовом виде и получить ответ в удобном формате. Такой функционал особенно актуален для детей, которые еще не умеют читать и писать. Система фильтров ограничивает темы, не подходящие для младшего возраста, — при возникновении подобных запросов «Соня» предлагает обратиться к взрослому.

«Мы создавали „Соню“ как инструмент, который поддерживает взрослых в их ежедневной роли — быть рядом, когда ребенок учится, интересуется и задает вопросы. В младшей школе таких вопросов особенно много, и „Соня“ помогает не оставлять их без ответа, превращая в повод для совместного обсуждения. Для родителей это возможность вовремя откликнуться на интерес ребенка и направить его внимание в сторону учебных тем. Для учителей — способ сделать объяснение материала проще, защитить общение по учебным темам и создать комфортную цифровую среду для детей», — отметил руководитель управления развития продукта образовательной платформы Учи.ру Сергей Акопян.

Голосовой помощник «Соня» доступен в формате чат-бота в в национальном мессенджере MAX. Сервис разработан командой Учи.ру при участии учителей начальных классов и методистов. В основу ответов помощника легли накопленные знания об образовательных потребностях детей и темах, которые чаще всего вызывают затруднения. На первом этапе голосовой помощник будет доступен в десяти школах региона, в том числе в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах, школе № 22 в Королеве и гимназии № 1 в Воскресенске. В дальнейшем планируется развитие проекта с учетом обратной связи от учителей, родителей и учеников.

Инициатива реализуется в рамках соглашения между Министерством образования Московской области и Учи.ру о развитии применения технологий искусственного интеллекта в образовательной среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.