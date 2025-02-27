В Подмосковье запущен информационный сервис для сельхозтоваропроизводителей

В Московской области запущен информационный сервис « Календарь мер поддержки », доступных региональным сельхозтоваропроизводителям в этом году. Платформа позволит аграриям ориентироваться в действующих субсидиях, грантах и других формах господдержки, предоставляя полную информацию о каждой из них, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Это интерактивный сервис, который позволяет узнать сроки подачи заявок, требования к получателю меры господдержки, необходимые документы для предоставления, объем софинансирования и всю дополнительную информацию. Перевод услуг в цифровой формат значительно упростит процесс. Фермеры и сельхозтоваропроизводители смогут в онлайн режиме найти актуальную информацию по всем направлениям АПК, включая поддержку растениеводства, животноводства, рыбоводства, производства пищевых добавок, переработки, приобретения сельхозтехники, проведения земельных работ, а также получение грантов для развития фермерских хозяйств», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпроде Подмосковья дополнили, что в феврале уже стартовали конкурсы на предоставление субсидий в области растениеводства. До 5 марта продлится прием заявок на «Проведение агротехнологических работ на площадях, занятых картофелем», а также на «Проведение агротехнологических работ, на площадях, занятых овощами открытого грунта». До 20 марта — по программам «Производство овощей открытого грунта», «Производство картофеля». До 26 марта — отбор «Финансовое обеспечение производителям зерновых культур части затрат на их производство и реализацию».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.