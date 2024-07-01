В Подмосковье записаться на консультацию ПМПК теперь можно онлайн

Записать ребенка на консультацию или получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии теперь можно онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Ранее, чтобы записаться на прохождение комиссии, родителям детей приходилось приносить все документы очно в центральную или территориальную ПМПК. Новый сервис поможет сэкономить время и ускорить процесс записи», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Услуга называется «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)», получить ее можно по ссылке. Заявка рассматривается в течение 7 рабочих дней, статус можно отслеживать в личном кабинете на госуслугах.

Заявители могут выбрать удобные для них дату и время приема. А пройти комиссию возможно не выходя из дома — по видеосвязи.

Заключение ПМПК необходимо для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья на специальные условия обучения, воспитания и участия в государственной итоговой аттестации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.