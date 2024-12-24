В Подмосковье закрылся III трудовой семестр студенческих отрядов

Накануне в доме правительства Московской области состоялось торжественное закрытие III трудового семестра Российских студенческих отрядов Московской области под лозунгом «Поколение. Традиции. Время». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На закрытии были подведены итоги прошедшего трудового семестра и награждены лучшие линейные студенческие отряды и штабы студенческих отрядов образовательных организаций.

Сейчас в рядах движения Подмосковья более 5 тыс. членов студенческих отрядов, 3427 из которых были трудоустроены. Студенты работали по разным направлениям: сервисному, строительному, педагогическому, сельскохозяйственному и направлению проводников, активно развивается направление трудовых отрядов подростков, которые также этим летом получили свой первый трудовой опыт.

Ребята трудились не только на территории Подмосковья, но и на крупных всероссийских объектах. Так, например, вожатые проходили летнюю целину в составе всероссийского отряда «Дельфин.ру» в Краснодарском крае, МДЦ «Артек» в Крыму, ВДЦ «Океан» на Владивостоке; строительный отряд участвовал во Всероссийской стройке «Мирный атом». Главным достижением сельскохозяйственных отрядов стала помощь со сбором урожая на территории Московской области. Бойцы собирали капусту, яблоки и отбирали картошку.

«Я горжусь нашими студентами. Они успевают и учиться, и работать, и заниматься Добровольчеством, творчеством, участвовать в федеральных конкурсах. Все ребята очень активные, яркие, талантливые. Поздравляю всех с закрытием трудового семестра и желаю приятно провести эти новогодние каникулы!» — отметила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В 2024 году студенческие отряды отметили 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.