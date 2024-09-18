В Подмосковье заготовили более 70 тыс тонн противогололедных материалов для дорог

Противогололедные материалы — один из ключевых элементов содержания территорий в зимний период. Общий объем закупок технической соли в регионе составляет 76 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Нормативный запас противогололедных материалов — важный элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Ими обрабатываются внутриквартальные и внутридворовые проезды в целях уменьшения наледи. На сегодняшний день контракт на закупку технической соли заключили все муниципалитеты за исключением двух. Им в свою очередь дано поручение обеспечить наличие материалов на складах в срок до 10 октября», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Соль начинает действовать при температуре ниже 0 градусов и продолжает быть эффективной до -10 градусов. Для сохранения свойств материал хранится в сухих ангарах и площадках под навесом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.