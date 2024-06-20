В Подмосковье зафиксировали активный рост стрекоз

Специалисты Минэкологии Подмосковья зафиксировали активный лет стрекоз в регионе. Хищных прямокрылых можно встретить вблизи водоемов, где они охотятся на других насекомых и ищут себе партнера для продолжения рода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Стрекозы одни из самых древних насекомых на планете. Первые представители появились на Земле в конце каменноугольного периода, около 350 миллионов лет назад. В Подмосковье обитает множество видов стрекоз, в Красную книгу Московской области занесено 4 представителя семейства Коромысла: дозорщик-император, коромысла зеленое, рыжеватое, беловолосое, из которых первый также занесен в Красную книгу России», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Каменноугольный период явился расцветом для гигантских насекомых, среди которых были и стрекозы. Самая известная и большая вымершая стрекоза на планете — меганевра, достигала в размахе крыльев 1 метра. Такие гигантские размеры, по версии ученых, были обусловлены обилием кислорода в атмосфере и отсутствием хищников на суше и в воздухе. У членистоногих нет как такового ограничения в росте, к тому-же ускоренный метаболизм, который учащается при обилии кислорода в воздухе, в результате этого они могли достигать внушительных размеров.

Сейчас из-за высокой конкуренции, хищников и снижения кислорода в воздухе членистоногие уже не те, что раньше. Какие-то виды являются редкими и находятся на грани исчезновения.

Стрекозы являются важными компонентами пищевых цепей, эти прожорливые хищники уничтожают личинок и взрослых особей комаров и других вредоносных насекомых, контролируют численность земноводных, ведь будучи личинкой стрекоза не брезгует головастиками.

Основными лимитирующими фактами для краснокнижных видов стрекоз являются: загрязнение водоемов, их иссушение, изменение гидрологического режима, застройка берегов водных объектов, уничтожение водной растительности, зарыбление водоемов.

«Просим жителей не отлавливать стрекоз, а любоваться ими со с стороны. Помните, что эти насекомые являются нашими помощниками в борьбе с кровососущими комарами и надоедливыми мухами», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.