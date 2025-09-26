В Подмосковье заболеваемость бешенством среди животных снизилась на 90%

В преддверии Всемирного дня борьбы с бешенством, который пройдет 28 сентября, министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о важности профилактических мер. Дата учреждена по инициативе глобального альянса по контролю бешенства при поддержке ВОЗ и приурочена ко дню смерти Луи Пастера — создателя одной из первых вакцин против этого опасного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что за последние 5 лет благодаря системной профилактике заболеваемость бешенством среди животных снизилась на 89%. Если в 2020 году в регионе было выявлено 67 случаев, то в 2025 — 18. Вакцинация — ключевая мера защиты здоровья питомцев и людей. С начала года специалисты Госветслужбы Подмосковья вакцинировали 233, 7 тысяч собак и 160,4 тысяч кошек. Иммунизация обязательна для всех питомцев, даже не контактирующих с другими животными.

Бесплатно привить питомца можно в подразделениях государственной ветеринарной службы Московской области. Адреса и график работы клиник можно найти на интерактивной карте. Ветеринарные специалисты рекомендуют проводить ежегодную вакцинацию против бешенства, начиная с 3-месячного возраста.

Для контроля распространения бешенства диких плотоядных животных ежегодно проводится раскладка оральной вакцины в лесах Подмосковья, в том числе с помощью средств малой авиации. На сегодня разложено 846,3 тыс. доз. Третий этап пройдет осенью, всего до конца года будет размещено более 1,2 миллиона доз вакцины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.