В Подмосковье за неделю выявили 281 нарушение парковки во дворах

Сервис «Народный инспектор» за неделю зафиксировал 281 случай незаконной парковки во дворах Московской области. Чаще всего водители оставляли машины на газонах и у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего нарушений связано с парковкой на газонах и участках с зелеными насаждениями — зарегистрировано 219 случаев. Еще 62 факта касались размещения автомобилей, которые препятствовали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Сервис «Народный инспектор», интегрированный с порталом «Добродел», позволяет жителям фиксировать нарушения во дворах. Через приложение можно сообщить о парковке, блокирующей проезд мусоровозов, стоянке на детских площадках и несанкционированном сбросе отходов.

Приложение автоматически распознает государственные номера автомобилей, фиксирует время и координаты съемки. После подтверждения факта нарушения владельцу выносится штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 100 тыс. рублей.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.