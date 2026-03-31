В Подмосковье за неделю выявили 270 нарушений парковки во дворах

Свыше 270 случаев неправильной парковки зафиксировали во дворах Подмосковья за неделю с помощью приложения «Народный инспектор». Более 200 нарушений связаны с размещением машин у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большинство выявленных нарушений касается парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок, что затрудняет работу мусоровозов. С начала марта 2026 года к административной ответственности за такие действия привлекли уже более 340 автовладельцев.

Наибольшее число нарушений за неделю зафиксировали в Ленинском округе — 60, в Одинцове — 48, в Красногорске — 43.

Приложение «Народный инспектор» работает на базе мобильного сервиса «Добродел». С его помощью жители могут сообщать о парковке на газонах и детских площадках, незаконном сбросе мусора из автомобиля и блокировании проезда для спецтехники. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что сервис позволяет оперативно фиксировать такие случаи и выносить постановления владельцам машин. Для этого достаточно сделать фото или записать короткое видео и направить материалы специалистам с описанием проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.