В Подмосковье за неделю опубликовали 57 закупок

С 19 августа по 23 августа в Единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 57 закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в округе Электросталь, Волоколамском и Одинцовском округах, по капремонту старых котельных (г.о. Шатура, Лотошино г. о., Волоколамский г. о., г. о. Коломна) и строительству новых блочно-модульных котельных (г.о. Рузский, Волоколамский г. о., Богородский г. о. и г. о. Шаховская).

Также предстоит капремонт МБУ ДО Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва «Электросталь» в Электростали.

Работы по капитальному ремонту зданий детских садов планируются в следующих городских округах: Раменский, Котельники, Домодедово.

Планируется реконструкция участков автомобильных дорог в городских округах Ленинский и Солнечногорск, а также строительство путепровода в створе проектируемого проезда № 4037 в городе Люберцы и строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.