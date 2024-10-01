В Подмосковье за неделю опубликовали 33 закупки

С 23 сентября по 27 сентября на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 33 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Истра, Серебряные Пруды, Дмитровский; по капитальному ремонту местных трубопроводов воды или сточных вод в Одинцовском г. о.; по капремонту котельных в Наро-Фоминском г. о.

В Богородском г. о., Лосино-Петровском, г. о. Бронницы и г. о. Кашира ищут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных.

Также в Воскресенске предстоит произвести реконструкцию канализационно-насосной станции.

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» объявлены конкурсы на выполнение работ по капремонту детской музыкальной школы в г. о. Серебряные Пруды и стадиона в городском округе Клин Московской области.

Выполнение работ по благоустройству сквера планируется в Подольске, а в Красногорске — по благоустройству участка набережной.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.