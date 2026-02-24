В Подмосковье за неделю 39 тыс раз подали заявки на ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Онлайн-запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ стала самой востребованной услугой на портале госуслуг Подмосковья за прошедшую неделю. Ею воспользовались более 39 тыс. школьников региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Запись на участие в государственных экзаменах возглавила рейтинг популярных электронных услуг. За неделю через региональный портал подали свыше 39 тыс. заявок.

Второе место заняла услуга «Выписка из домовой книги» — более 17,3 тыс. обращений. На третьем месте — выдача и замена социальной карты жителя Московской области, по которой поступило свыше 8,1 тыс. заявлений.

Также в число востребованных сервисов вошли запись в кружки и секции — около 7 тыс. заявок, а также присвоение адреса — более 4,5 тыс. обращений.

Всего на портале госуслуг Московской области доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.