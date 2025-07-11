В Подмосковье за нарушение правил выгула животных оштрафовали на 300 тыс руб

Государственными ветеринарными инспекторами министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на регулярной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия в общественных местах, на выгульных площадках и в парках. Специалисты проводят разъяснительную работу и фиксируют нарушения, в том числе правил выгула. В регионе за это предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1 500 рублей до 3 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, за полгода инспекторы оформили 222 административных постановления на общую сумму свыше 309 тыс. рублей в отношении хозяев, не соблюдавших правила выгула, и выдали 24 предупреждения. Для обеспечения безопасности граждан и других домашних животных необходимо выгуливать питомцев только в специально отведенных местах, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности, для всех собак — использовать поводок, а для пород выше 25 см в холке — еще и намордник. Не допускается нахождение собак на территории дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских и спортивных площадок, а также в общественных местах без владельца.

В случаях, когда граждане стали очевидцами нарушения правил выгула, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением, приложив доказательную базу. Это могут быть фото- и видеоматериалы в хорошем качестве, отражающие дату, время, место и факт совершения правонарушения. После проведения проверки уполномоченными органами информация будет направлена в адрес Минсельхоза Подмосковья для рассмотрения и привлечения к ответственности.

Кроме этого, во время контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы с помощью специального сканера могут проверить наличие регистрации у собак, так как требование является обязательным в регионе. Также — выявить отсутствие вакцинации и нарушение карантина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.