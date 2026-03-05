В Подмосковье за год втрое выросла регистрация собак

Количество зарегистрированных домашних животных в Подмосковье за год выросло в 3,5 раза после введения административной ответственности для владельцев незарегистрированных собак в марте 2025 года. За это время в регионе поставили на учет более 36,6 тысячи питомцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Административную ответственность за отсутствие регистрации собак ввели в Московской области в марте 2025 года. Ранее требование носило профилактический характер. С сентября 2023 года в региональный реестр внесено 51,2 тысячи активных записей, из них 14,5 тысячи — до вступления в силу новых правил.

«В первую очередь мы провели масштабную информационную работу и объяснили владельцам важность этого шага, чтобы обезопасить своих питомцев от потери. Благодаря этой процедуре найти потерявшееся животное можно в разы быстрее. Сегодня мы видим эффект от принятых решений. За год действия административной ответственности количество зарегистрированных домашних животных выросло в 3,5 раза. Прежде всего, мера направлена на формирование культуры ответственного владения питомцами и сокращение численности безнадзорных собак», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Регистрации подлежат все собаки старше трех месяцев, владельцы которых проживают в регионе. Процедуру необходимо пройти в течение 14 дней после достижения питомцем этого возраста. По желанию можно зарегистрировать кошек и других животных. Учет ведется бесплатно в государственных ветучреждениях, оплачивается только установка микрочипа. Также доступна онлайн-регистрация на портале региональных госуслуг.

За отсутствие регистрации предусмотрены предупреждение и штраф: для граждан — от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей, для юридических — от 15 000 до 30 000 рублей. Контроль ведут государственные ветеринарные инспекторы с помощью сканеров микрочипов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.