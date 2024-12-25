В Подмосковье за год провели около 2 тыс фермерских ярмарок Общество сегодня в 13:41 Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года в Московской области создано свыше 7,2 тыс. рабочих мест. На регулярной основе во всех округах проводятся ярмарки, где представлена продукция со всей страны и из ближнего зарубежья — мясные и рыбные деликатесы, сыры и колбасы, сладости и многое другое. С января по декабрь этого года проведено около 2 тыс. подобных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Сотрудники министерства контролируют места незаконной торговли — если объект размещен незаконно, последует демонтаж/ликвидация. Следить за порядком помогает искусственный интеллект, благодаря которому в данной отрасли было зафиксировано 32,6 тыс. нарушений по фактам незаконной торговли. Торговые предприятия должны соответствовать единому архитектурному облику. В этом году приведено в соответствие более 1,3 тыс. точек. Комфорт и безопасность жителей региона — приоритеты развития региональной сферы торговли и услуг. Открываются новые торговые центры, продовольственные магазины, кафе и рестораны, что способствует повышению уровня занятости населения. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику. «Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.