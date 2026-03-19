В Подмосковье взыскали почти 9 млн рублей штрафов за нарушения в лесах

С начала 2026 года в Подмосковье взыскали 8,893 млн рублей административных штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны региона продолжают усиленную профилактическую работу и пресекают нарушения. Особое внимание уделяют периоду схода снежного покрова, когда существенно возрастает риск природных пожаров.

Основными причинами возгораний остаются неконтролируемый пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем.

В комитете напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесов. О возгорании необходимо незамедлительно сообщать по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.