В Подмосковье взыскали более 135 млн руб с нарушителей лесного законодательства

В 2025 году инспекторы лесной охраны выявили свыше 3,5 тысячи нарушений лесного законодательства в Подмосковье. С нарушителей взыскано более 135 миллионов рублей штрафов и компенсаций, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В 2025 году инспекторы лесной охраны комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали более 3,5 тысячи случаев нарушения лесного законодательства. Основные нарушения касались несоблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, самовольного занятия лесных участков и незаконной рубки деревьев.

Общий объем взысканных штрафов составил 84,8 миллиона рублей. Дополнительно нарушители выплатили свыше 50 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

Контроль за состоянием лесов в регионе продолжается, отметили в комитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.