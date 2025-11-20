сегодня в 14:24

В Подмосковье выросло производство плодоовощных консервов на 9,8%

Испокон веков заготовка овощей и фруктов на зиму была важной традицией русского стола. Сегодня эти вековые традиции продолжают подмосковные производители. За 9 месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 200 тысяч тонн продукции, что на 9,8% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители обеспечивают почти 15% от общего объема производства в ЦФО. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: НАО «Дарсил», ООО «ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ» и ООО «ФерЭльГам», которые выпускают ароматные маринованные огурчики, хрустящие квашеные овощи, соленые грибы, салаты по корейски и многое другое.

В ведомстве отмечают устойчивое развитие отрасли по производству плодоовощных консервов. Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя стабильный рост выпуска качественной продукции. Объем производства плодоовощных консервов за 2024 год составил 239,9 тысячи тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.