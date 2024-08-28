В Подмосковье выросла тыква весом свыше 300 кг

По словам хозяйки богатого урожая Алины Романовой, обхват гигантской тыквы составляет более трех метров.

«Лето в этом году солнечное, жаркое. У меня на полив такой громадины уходила целая бочка воды в день. Тыква абсолютно съедобна, но супом-пюре ей, увы, не стать. Тыква в скором времени отправится в столицу, в Москву, где примет участие в традиционной ежегодной выставке урожая в „Аптекарском огороде“», — поделилась Алина Романова.

Ежегодно в рамках фестиваля «Краски осени» в «Аптекарском огороде» проходит выставка урожая. Специально к выставке в саду выращены тыквы, кабачки и патиссоны более чем 50 сортов отечественной и зарубежной селекции. Будут показаны как миниатюрные декоративные тыквы экзотических форм и окрасок, так и тыквы-гиганты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.