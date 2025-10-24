В Подмосковье выпустили более 138 тыс мальков стерляди в реку Оку

В ходе капитального ремонта моста через Оку на 102-м км федеральной трассы М-2 «Крым» в Серпухове заменили пролетное строение, переустроили несущие опоры и усилили фундамент. В качестве компенсационного мероприятия по восстановлению биоресурсов и сохранению популяции рыб ФКУ «Центравтомагистраль» совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства выпустили в Оку 138 062 мальков стерляди. Молодь средним весом 2,5 грамма доставили в контейнерах, оснащенных кислородом и выпустили в реку с помощью специального рукава.

Экологическое сопровождение проекта капитального ремонта моста через Оку позволяет снизить влияние дорожных работ на биоресурсы одой из наиболее крупных рек центральной части России.

Капитальный ремонт моста через реку Оку ведется с 2023 года. Мост, построенный в 1965 году, не соответствовал нормативным требованиям и был демонтирован. Фактически построено новое современное сооружение с тремя полосами движения вместо прежних двух. Уже ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия моста.

В планах завершить капитальный ремонт и открыть движение транспорта по новому сооружению до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.