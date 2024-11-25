В Подмосковье выполнено свыше 280 тыс цифровых проверок объектов культуры

В 2020 году в Московской области запустили контроль за объектами культуры через приложение «Проверки Подмосковья». За это время проведено свыше 280 тысяч цифровых проверок, из них порядка 66 тысяч — в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С помощью приложения «Проверки Подмосковья» около 1,6 тыс. специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров в Подмосковье, включая их прилегающую территорию. Всего под цифровым контролем находятся более 2,5 тыс. объектов культуры.

По специальному чек-листу в приложении еженедельно проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, чистоту территории и др. Сначала загруженные данные анализирует искусственный интеллект на соответствие стандарту, после чего результаты передаются модераторам — сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы находят нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.

Подробнее ознакомиться с этой и другими технологичными решениями Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.