сегодня в 16:12

В Подмосковье выявлены нарушения при согласовании контракта с поставщиком

Сотрудники Главного контрольного управления Московской области провели внеплановую проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственным казенным учреждением Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» при осуществлении закупки автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам контрольного мероприятия выявлено нарушение заказчиком установленного законодательством о контрактной системе в сфере закупок срока направления обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контрольный орган в сфере закупок при несостоявшемся открытом конкурсе в электронной форме.

В настоящее время решается вопрос о привлечении ответственного должностного лица заказчика к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.