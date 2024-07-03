В Подмосковье выявлено 700 нарушений лесного законодательства с начала 2024 года

С начала года лесная охрана Комлесхоза Подмосковья выявила 696 случаев нарушения правил санитарной безопасности в лесах. Чаще всего нарушителями были жители СНТ и дачных кооперативов, которые выбрасывали в лес строительный мусор, растительные отходы, а также сливали сточные воды со своих участков. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза.

«По всем выявленным фактам нарушений проводятся проверки, устанавливаются виновные лица, в отношении которых лесная охрана составляет административные протоколы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольше количество нарушителей было выявлено в Волоколамском (520), Бородинском и Ступинском (по 216 нарушений в каждом), Истринском (204), Егорьевском (195) и Дмитровском (191) лесничествах.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.