В Подмосковье выявлено 138 нарушений лесного законодательства в январе

«С 1 по 31 января сотрудники лесной охраны провели 3 489 патрулирований лесного фонда. В рейды вместе с лесными специалистами выходили представители правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, казачьих обществ и общественные лесные инспектора. За это время лесные патрули выявили 138 нарушений лесного законодательства», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Рейды проводятся по заранее утвержденным маршрутам в соответствии с картой-схемой. Маршруты проложены по тем местам, где наиболее часто фиксируют нарушения лесного законодательства — максимально близко к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Больше всего было выявлено:

93 факта самовольного занятия лесных участков;

20 нарушений Правил санитарной безопасности в лесах.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.