В Подмосковье выявили 32 контейнерные площадки с нарушениями условий хранения

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками Минчистоты Подмосковья и администраций муниципальных образований продолжают контрольные мероприятия по выявлению нарушений на контейнерных площадках в регионе. На прошлой неделе были проверены 44 площадки для хранения грузовых контейнеров в 19 муниципалитетах, на 32 из них выявлены нарушения. Больше всего таких площадок оказалось в Солнечногорске, Подольске и Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Еще раз напомню, что правила размещения контейнеров установлены постановлением губернатора. Согласно требованиям, место хранения должно быть обеспечено площадкой с жестким покрытием, ливневой канализацией с локальными очистными сооружениями и системой противопожарной защиты. Кроме того, владелец контейнеров должен поставить их на учет в реестр объектов негативного воздействия», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Всего с начала межведомственных надзорных мероприятий проверены 215 контейнерных площадок, на 125 из них выявлены различные нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 га, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 га. Лобня — 38 га этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.