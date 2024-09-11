сегодня в 18:16

В Подмосковье выявили 17 нарушений торговли иностранцами на сумму до 4 млн руб

Работа по выявлению и пресечению иностранными гражданами нарушений торговли на территории Подмосковья ведется на еженедельной основе во всех округах. За прошедшую неделю был обследован 61 объект в Талдоме, Сергиевом Посаде, Шатуре и Королеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Сотрудниками Минсельхозпрода, ГУРБ и МВД региона было составлено 24 протокола, из них:

11 протоколов по работе без патента — штраф до 7 тыс. рублей;

7 протоколов за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Штраф для физических лиц до 5 тыс. рублей, для юридических до 1 млн рублей;

5 протоколов за несоблюдение условий и порядка пребывания на территории РФ — штраф до 7 тыс. рублей;

1 за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии — штраф до 2 тыс. рублей;

четырем собственникам торговых точек грозят штрафы по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ в общей сумме до 4 млн рублей.

Подобная практика будет применяться во всех городских округах на еженедельной основе. Если торговый объект возведен незаконно — будет действовать механизм изъятия несанкционированной продукции и демонтажа.

Основная цель совокупных мер — пресечение повторных возникновений незаконных объектов в прежних локациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.