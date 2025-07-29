В Подмосковье ввели формат получения справок об очередности на улучшение жилусловий

Министерство жилищной политики Московской области запустило обновленный формат оказания госуслуги «Предоставление справок об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Теперь результат оказания услуги — порядковый номер в очереди — можно получить онлайн, без необходимости личного обращения или прикрепления пакета документов.

Как работает новая система: гражданин заходит на Региональный портал государственных услуг (РПГУ) Московской области, выбирает свой городской округ и вводит номер и дату документа о постановке на учёт. На экране мгновенно отображается его порядковый номер в очереди.

Эта информация становится доступной в режиме реального времени, круглосуточно и без дополнительных действий со стороны заявителя.

Основные преимущества: Не нужно собирать документы — информация берётся из учетной системы. Быстрое получение результата — данные выводятся за несколько секунд. Удобство и доступность — услуга доступна с любого устройства, подключенного к интернету. Прозрачность — граждане видят актуальное место в очереди без промежуточных этапов.

Где получить услугу:

Справка доступна через:

Региональный портал государственных услуг Московской области: uslugi.mosreg.ru

Мобильное приложение «Госуслуги Подмосковья».

Для получения информации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале и знать реквизиты документа о постановке на учет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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