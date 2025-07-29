В Подмосковье ввели формат получения справок об очередности на улучшение жилусловий

Общество

Фото - © Министерство жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области запустило обновленный формат оказания госуслуги «Предоставление справок об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Теперь результат оказания услуги — порядковый номер в очереди — можно получить онлайн, без необходимости личного обращения или прикрепления пакета документов.

Как работает новая система: гражданин заходит на Региональный портал государственных услуг (РПГУ) Московской области, выбирает свой городской округ и вводит номер и дату документа о постановке на учёт. На экране мгновенно отображается его порядковый номер в очереди.

Эта информация становится доступной в режиме реального времени, круглосуточно и без дополнительных действий со стороны заявителя.

Основные преимущества: Не нужно собирать документы — информация берётся из учетной системы. Быстрое получение результата — данные выводятся за несколько секунд. Удобство и доступность — услуга доступна с любого устройства, подключенного к интернету. Прозрачность — граждане видят актуальное место в очереди без промежуточных этапов.

Где получить услугу:

Справка доступна через:

  • Региональный портал государственных услуг Московской области: uslugi.mosreg.ru;
  • Мобильное приложение «Госуслуги Подмосковья».

Для получения информации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале и знать реквизиты документа о постановке на учет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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