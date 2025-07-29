В Подмосковье ввели формат получения справок об очередности на улучшение жилусловий
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области запустило обновленный формат оказания госуслуги «Предоставление справок об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Теперь результат оказания услуги — порядковый номер в очереди — можно получить онлайн, без необходимости личного обращения или прикрепления пакета документов.
Как работает новая система: гражданин заходит на Региональный портал государственных услуг (РПГУ) Московской области, выбирает свой городской округ и вводит номер и дату документа о постановке на учёт. На экране мгновенно отображается его порядковый номер в очереди.
Эта информация становится доступной в режиме реального времени, круглосуточно и без дополнительных действий со стороны заявителя.
Основные преимущества: Не нужно собирать документы — информация берётся из учетной системы. Быстрое получение результата — данные выводятся за несколько секунд. Удобство и доступность — услуга доступна с любого устройства, подключенного к интернету. Прозрачность — граждане видят актуальное место в очереди без промежуточных этапов.
Где получить услугу:
Справка доступна через:
- Региональный портал государственных услуг Московской области: uslugi.mosreg.ru;
- Мобильное приложение «Госуслуги Подмосковья».
Для получения информации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале и знать реквизиты документа о постановке на учет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.