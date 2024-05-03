В Подмосковье введут новые меры поддержки для работников по уходу за инвалидами

По решению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье будут введены новые меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами, аналогичные мерам, которые сейчас действуют для врачей. С 1 июня будет введена ежемесячная компенсация аренды квартиры для работников, которые не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тыс. рублей, а семья — 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Для поддержки молодых специалистов и реабилитологов будут введены две ежегодные выплаты — 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. рублей во второй год.

«Также мы запускаем программу, как в здравоохранении, «Приведи друга». Если в наше социальное учреждение по такой рекомендации придет работать врач — за него сотрудник получит 40 тыс. рублей, за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами — 20 тыс. рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что новые меры заработают с 1 июня, а проконсультироваться специалисты могут в отделе кадров. Новые меры поддержки охватят 47 подмосковных учреждений и порядка 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.