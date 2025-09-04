В Подмосковье вступил в силу запрет на производство перерабатываемой ПЭТ-упаковки

С 1 сентября вступил в силу запрет на производство трех видов полиэтилентерефталатной (ПЭТ) упаковки, которая затрудняет или делает невозможной ее утилизацию. Эта мера реализована распоряжением Правительства РФ и является частью стратегии по снижению объемов не перерабатываемых отходов, а также по стимулированию использования более экологичных и простых для переработки материалов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Под данный запрет попадают следующие виды упаковки: ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности, за исключением стандартных, легко перерабатываемых цветов — бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых. Также запрещается выпуск ПЭТ-упаковки с этикетками из поливинилхлорида (ПВХ), за исключением термоусадочной этикетки. Поскольку ПВХ-этикетки загрязняют ПЭТ сырье во время переработки и усложняют разделение материалов, их использование становится нежелательным с точки зрения экологической ответственности. Кроме того, под запрет попадают многослойные ПЭТ-бутылки, состоящие из нескольких слоев разных материалов, что серьезно усложняет технологию их переработки и утилизации.

Важно отметить, что ограничение распространяется только на новое производство упаковочной продукции. Продукция, произведенная до 1 сентября 2025 года, включая такие бутылки и упаковки, может продолжать находиться в обороте и продаваться до истечения ее срока годности, что даст возможность бизнесу адаптировать свои производственные процессы и снизить экологический след без прекращения существующих цепочек поставок.

В ведомстве отметили, что данная мера является частью комплексного подхода к экологической политике страны, направленного на повышение эффективности переработки отходов, снижение загрязнения окружающей среды и продвижение экологически безопасных материалов.

