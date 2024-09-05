В Подмосковье возросли штрафы за нарушения санитарной безопасности леса

В подмосковных лесах установился IV класс пожарной опасности и поэтому до 9 сентября в 13 лесничествах введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На это время увеличено количество наземных патрулей лесной охраны совместно с полицией и МЧС. Они фиксируют не только нарушения правил пожарной безопасности в виде въезда автотранспорта в лесную зону или разведение костров и мангалов, а еще и несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах. И это не только навалы мусора, но и такие распространенные и не считаемое за преступление среди садоводов и дачников деяния, как выброс веток садовых деревьев, строительный мусор, остатки яблок и других овощей.

В Ступинском лесничестве зафиксировано, что гражданка М. освобождала свой участок от березняка и, вырубив 3 кубометра, просто выбросила их на территории лесфонда. В Наро-фоминском округе другая гражданка С. Со своего участка в СНТ с красивым названием «Романтика» выбросила на лесной участок 1,4 кубометра горючих строительных материалов, тем самым нарушив и статью 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». А в том же г. о. Ступино уже юридическая организация, очищая территорию от молодняка, допустила замусоривание порубочными остатками территории почти в 30 га. Всем нарушителям выписаны протоколы и направлены штрафы в соответствии с законом.

Мусор в лесу, даже если он кажется безобидным, всегда приводит к пожару.

За действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Связаться со специализированной диспетчерской службой лесного хозяйства Московской области можно по телефонам: 8 (800) 100-94-00, +7 (915) 245-89-66, а также электронной почте: clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.