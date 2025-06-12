В Подмосковье возбудили дело из-за экологического преступления

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В Подмосковье жители дачных поселков пожаловались на внезапное загрязнение воздуха и водоема. Было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ .

Жалобы жителей появились в телевизионном репортаже, на который обратили внимание правоохранители. Граждане полагают, что источником загрязнения может быть предприятие пищевой промышленности.

Дело возбуждено по ст. 250 УК РФ (Загрязнение вод). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования преступления в сфере экологии.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее более 120 волонтеров очистили озеро Большое в Подмосковье в честь Дня эколога. Акция состоялась в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».