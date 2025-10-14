В Подмосковье внедрили систему автоматизации административного производства

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перешло на работу в новой системе автоматизации административного производства, которая упрощает процесс привлечения нарушителей к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Платформа позволяет нашим инспекторам более оперативно формировать постановления о привлечении к административной ответственности. Она дает возможность получать информацию о собственниках транспортных средств из МВД автоматически без ручного ввода данных, в течение 5 дней. Ранее этот процесс занимал от 1 до 3 недель. Сейчас работаем с системой в тестовом режиме», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В планах развития системы:

интеграция с системой «Безопасный регион»;

интеграция с Мобильными комплексами;

интеграция с «Народным инспектором».

Уведомления нарушители получают в личном кабинете на региональном портале Госуслуг, а постановления заказным письмом Почтой России. Все операции проводятся в закрытом контуре с соблюдением требований конфиденциальности персональных данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.