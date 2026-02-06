В Подмосковье ветеринары дали рекомендации по защите домашних животных от морозов

В Московской области с наступлением морозов увеличилось число обращений в ветеринарные клиники из-за обморожений у домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ветеринарные специалисты отмечают, что в холодное время года питомцы чаще страдают от обморожений. Основные признаки — покраснение или бледность кожи, потеря чувствительности, трещины, отечность, а также изменение поведения: собаки могут поджимать лапы или проситься на руки.

При появлении подобных симптомов рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару, чтобы избежать осложнений и потери тканей.

Для профилактики специалисты советуют сокращать время прогулок, особенно для короткошерстных пород, использовать зимнюю одежду для животных, а также защищать уязвимые части тела — уши, хвост, лапы и живот. Важно поддерживать комфортную температуру в доме, следить за исправностью обогревателей и избегать сквозняков.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что внимательное отношение к питомцам поможет сохранить их здоровье в морозы. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн через портал государственных услуг.

