26 августа отмечается День благодарности животным — повод выразить признательность нашим верным друзьям: служебным собакам, которые защищают покой граждан, и всем домашним животным, которые дарят нам свою любовь, преданность и радость. Проявление этой благодарности заключается, в первую очередь, в заботе о здоровье и безопасности питомцев. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Каждый ответственный владелец должен обеспечить своему питомцу своевременное оказание ветеринарной помощи: проводить ежегодный осмотр, вакцинацию от бешенства и других опасных заболеваний. Важно не забывать о регистрации, чтобы при утере срок его поиска стал минимальным. Эти процедуры являются ключевыми для защиты здоровья как животного, так и окружающих людей, а наличие микрочипа значительно повышает шанс найти четвероногого друга в случае его потери. На сегодняшний день в Подмосковье уже вакцинировано 212 тыс. собак, зарегистрировано более 40 тыс. питомцев.

Важной частью ответственного отношения является и соблюдение правил выгула: собаки должны находиться на поводке в общественных местах, а в транспорте и местах массового скопления людей — в наморднике.

Владельцам необходимо убирать за своими питомцами, обеспечивая чистоту и комфорт для всех жителей. Эти простые правила являются знаком уважения не только к окружающим, но и заботы о безопасности самого животного.

Регистрация и вакцинация собак обязательна. Эти процедуры проводятся в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья — найти ближайшее учреждение и записаться на прием можно по телефону единой горячей линии: 8 (495) 668-01-25. Также вакцины от бешенства доступны в мобильных пунктах Госветслужбы — адреса, даты и время их работы представлены на интерактивной карте. Забота о питомце — это прямая ответственность владельца и лучший способ выразить ему свою благодарность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.