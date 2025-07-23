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В Подмосковье в суд направили дело о хищении денег на сумму более 77 млн руб

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучредителя коммерческой организации и его знакомого. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решили завладеть имуществом коммерческой организации — комплексом оборудования для упаковки сигарет на общую сумму более 59 млн рублей и линией для производства табачных изделий стоимостью свыше 17 млн рублей.

С этой целью они провели фиктивное собрание учредителей и назначили на должность генерального директора одного из обвиняемых. После были внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Таким образом, удалось незаконно освободить от должности действующего руководителя.

Далее злоумышленники с использованием подложных документов искусственно создали задолженность коммерческой организации перед подконтрольным им юридическим лицом на сумму более 98 млн рублей и инициировали в Арбитражном суде города Москвы взыскание несуществующего долга.

После в суде с фирмой было заключено мировое соглашение об обязанности выплатить фиктивную задолженность, при этом в залог фирме-взыскателю передано оборудование для производства табачных изделий.

Впоследствии умышленного неисполнения обязательств по заключенному мировому соглашению обвиняемые обратили взыскание на заложенное имущество на общую сумму более 77 млн рублей.

В ходе расследования принятыми мерами установлено место нахождения похищенного имущества и оно возвращено владельцу.

Уголовное дело направлено в Долгопрудненский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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