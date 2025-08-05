В Подмосковье в суд направили дело о хищении бюджетных денег в размере 33 млн руб

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Биоэкопром», генерального директора, заместителя генерального директора и коммерческого директора ООО «СВД Трэйд». Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2022 года один из руководителей общества по сбору и утилизации отходов организовал преступную группу с целью хищения бюджетных средств, в которую также входил заместитель начальника отдела экологии ГАУ МО «Центрлесхоз».

ООО «Биоэкопром» под видом выполнения обязательств по заключенным договорам с ГАУ МО «Центрлесхоз» на оказание услуг по утилизации отходов, в том числе бытового мусора на территории лесных участков и мест отдыха граждан в Московской области, использовали подложные документы в которых значительно завышали объемы выполненных работ. Кроме того, привлекали фиктивных контрагентов в лице ООО «СВД Трэйд», не обладающих соответствующими лицензиями на выполнение работ по обращению с отходами.

Также представители ООО «Биоэкопром» оформляли поддельные акты и талоны, которые передавались для оплаты в адрес заказчика.

Противоправными действиями злоумышленников бюджету РФ в лице Комитета лесного хозяйства Московской области причинен ущерб на общую сумму более 33 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы.

В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили часть материального ущерба.

В отношении должностного лица ГАУ МО «Центрлесхоз» уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.