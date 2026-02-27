сегодня в 13:15

В Подмосковье в марте пройдут выездные консультации по похоронному делу

Выездные консультации специалистов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» пройдут в МФЦ городов Подмосковья в марте 2026 года. Жители смогут получить разъяснения по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Специалисты центра проведут приемы в многофункциональных центрах по утвержденному графику. Консультации состоятся по следующим адресам: 2 марта — Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5; 3 марта — Можайск, ул. 20-ое января, д. 6; 4 марта — Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 80; 5 марта — Королев, пр-кт Космонавтов, д. 20А; 6 марта — Балашиха, мкр. Керамик, ш. Носовихинское, д. 15, 2 этаж; 10 марта — Волоколамск, ул. Революционная, д. 3; 11 марта — Истра, пл. Революции, д. 2; 12 марта — Люберцы, ул. Инициативная, д. 7Б; 13 марта — Зарайск, ул. Советская, д. 23; 16 марта — Кашира, ул. Ленина, д. 2; 17 марта — Лыткарино, кв-л 3А, д. 9; 18 марта — Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д. 1, -1 этаж; 19 марта — Луховицы, пер. Советский, д. 4, к. 5; 20 марта — Лотошино, ул. Школьная, д. 19; 23 марта — Руза, ул. Федеративная, д. 7А; 24 марта — Шатура, ул. Спортивная, д. 6; 25 марта — Фрязино, ул. Центральная, д. 12; 26 марта — Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 4; 27 марта — Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13; 30 марта — Черноголовка, пр-кт Институтский, д. 10; 31 марта — Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 26А.

Получить бесплатную консультацию можно также дистанционно по круглосуточной горячей линии центра по телефону +7 (498) 568-99-99. Информация о предстоящих выездных приемах публикуется на официальном сайте учреждения и в его аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм».

