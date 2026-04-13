В Подмосковье в апреле проведут консультации по мемориальным услугам

Жители Подмосковья до конца апреля смогут бесплатно получить консультации по вопросам похоронного дела и оформления пособия на погребение в офисах «Мои Документы», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выездные консультации специалистов центра мемориальных услуг пройдут в ряде муниципалитетов региона. Эксперты разъяснят порядок получения услуг в сфере погребения и похоронного дела, расскажут, как оформить пособие на погребение и какие документы для этого потребуются.

Консультации состоятся 14 апреля в Раменском на улице Крымской, д. 5; 16 апреля в Химках на Юбилейном проспекте, д. 67, корп. Б; 21 апреля в Озерах (г.о. Коломна) на Советской площади, д. 1; 23 апреля в Красногорске на улице Международной, д. 4; 28 апреля в Звенигороде (Одинцовский г.о.), мкр. Супонево, корп. 3; 30 апреля в Люберцах на улице Звуковой, д. 3.

Найти консультантов в офисах «Мои Документы» можно по специальному баннеру рядом с местом проведения встречи, а также по форменной одежде специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.