В Подмосковье увеличилось число объектов отрасли обращения со стройотходами

С начала года в Московской области возросло количество объектов отрасли обращения со строительными отходами и грунтами. Если в конце 2023 года в регионе насчитывалось 79 перерабатывающих комплексов, то на сегодняшний день в реестре находится 99 площадок, в том числе 17 — по обращению со смешанными отходами, переработка которых более сложна в технологическом отношении. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Помимо этого, в регионе работают 10 пунктов перегрузки этого вида отходов. Еще 4 комплекса действуют в Москве, они так же, как и остальные объекты, заключили с Минэкологии Московской области соглашение об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон РГИС Московской области».

Таким образом, выстроена четкая система обращения со строительными отходами, осуществляется контроль по всей цепочке — от места образования отходов до перерабатывающего комплекса. За октябрь 2024 года переработано около 4 млн кубометров строительных отходов на лицензированных объектах.

Также нарастают объемы применения вторичного сырья на основе переработанных отходов. Так, по данным Минстроя Московской области, с начала года только для устройства подъездных дорог, для стабилизации и укрепления основания под дорожные проезды, тротуары и спортивные площадки в регионе было использовано почти 12 тысяч кубометров щебня, полученного на перерабатывающих комплексах.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.