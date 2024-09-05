В Подмосковье увеличили ежемесячные доплаты целой категории пенсионеров

сегодня в 12:06

Мособлдума в ходе заседания приняла изменения в закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, передает корреспондент РИАМО.

Теперь для них минимальная пенсия с учетом региональных доплат не может составлять менее 20 тыс. рублей.

«Теперь граждане, пенсия которых меньше 20 тыс. рублей, получат ежемесячную прибавку до этой суммы. Эта мера затронет порядка 70 тыс. наших жителей», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В бюджете Подмосковья на эти цели предусмотрено почти 1,3 млрд рублей.

По словам спикера регпарламента, новая сумма — выше прожиточного минимума пенсионеров в регионе, сейчас он составляет 15,7 тыс. рублей.

«Мы вправе на региональном уровне устанавливать дополнительные выплаты для пенсионеров, чем мы и пользуемся, вводя дополнительную адресную помощь для тех, кто особенно в ней нуждается, в первую очередь, конечно, это забота об одиноких жителях старшего возраста», — добавил Брынцалов.

Компенсация предусмотрена для тех, кто:

получает пенсию ниже 20 тыс. рублей;

старше 65 лет;

не работает;

живет в Подмосковье не менее 10 лет;

проживает один или вместе с другим неработающим пенсионером.

Выплата предоставляется в проактивном режиме. В некоторых случаях нужно подать заявление. Сделать это можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.