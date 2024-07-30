В Подмосковье утверждены новые лимиты добычи охотничьих видов

Вышло в свет постановление губернатора Московской области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области» на 2024–2025 года, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В документе уточняется общая численность животных, на которых будет открыта охота: лося, пятнистого и благородного оленей, косули и барсука.

«Охота на перечисленных животных будет производиться в ряде охотхозяйств и общедоступных охотничьих угодьях, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Нам, как надзорному органу в сфере охотничьей деятельности в регионе важно, чтобы охотничья деятельность осуществлялась согласно установленным правилам».

Вышедшее постановление утверждает лимит добычи охотничьих ресурсов, а также квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья в регионе на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года.

25 июля в регионе стартовал сезон охоты на болотно-луговую для владельцев собак охотничьих пород. В соответствии с Правилами охоты разрешено добывать дупелей, бекасов, гаршнепа, коростеля и некоторые другие виды куликов и пастушковых. Сезон охоты продлится до 30 ноября.

«С лимитами добычи, квотами охотнику можно ознакомиться на сайте Минэкологии Подмосковья», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.