В Подмосковье утвержден график работы приемной правительства в феврале

Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на февраль 2025 года. Приемная находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В», сообщает пресс-служба правительства Московской области.

5 февраля с 10:00 прием проведет министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, с 10:00 — министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

6 февраля с 10:00 граждан будет принимать министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, с 15:00 — министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

10 февраля с 10:00 на встрече граждан будет ждать председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев, с 15:00 — первый заместитель председателя Правительства Московской области Наталия Масленкина.

11 февраля с 15:00 жителей региона на приеме будет ждать министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

12 февраля с 10:00 на вопросы граждан региона будет отвечать министр образования Московской области Ингрид Пильдес, с 15:00 — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

Полная версия графика представлена по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.