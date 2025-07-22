В Подмосковье установлено более 97 тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой

За первые шесть месяцев 2025 года Сбер установил в Московской области более 97 тыс. терминалов с возможностью оплаты по биометрии, передает пресс-служба Сбера.

До конца III квартала 2025 года в регионе появятся еще более 14 тыс. POS-терминалов. С начала работы сервиса в Подмосковье им воспользовались более 3,5 млн раз.

В целом за первое полугодие 2025 года жители России провели более 92,5 млн транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Оборот и количество транзакций во II квартале по сравнению с I кварталом 2025 года выросли на 50%.

«На данный момент по всей России уже установлено порядка 1,2 миллиона биотерминалов для оплаты улыбкой. Среди регионов присутствия Среднерусского банка Сбербанка самыми „улыбчивыми“ регионами стали Московская, Ярославская, Костромская, Калужская и Брянская области. Чаще всего россияне платят улыбкой за продукты питания (62%), в кафе и ресторанах (15%), в аптеках и медицинских учреждениях (7%)», — уточнил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа.Биометрический терминал Сбера безошибочно фиксирует уникальный образ лицапокупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лицобучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а такжеучитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически илиналичие бороды, и так далее.

Биометрия безопасна и при ее использовании близнецами. ПИН-код, созданныйпри подключении сервиса «Оплата улыбкой», является дополнительнымпроверочным фактором, позволяющим однозначно определить плательщика.Созданный ПИН-код является конфиденциальной информацией и егоразглашение 3-м лицам запрещено. Для больших сумм при оплате по биометрии и для дополнительной проверки также может потребоваться ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении, если вы его забыли.