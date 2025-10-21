В Подмосковье установлена минимальная зарплата на 2025 год

В Подмосковье принято важное решение, касающееся минимальной заработной платы. Между правительством Московской области, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей региона достигнута договоренность о поэтапном повышении минимальной зарплаты. Это решение направлено на улучшение уровня жизни граждан и поддержку работников в условиях экономических изменений, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24 500 рублей. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2026 года — минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как отметили в ведомстве, общее повышение составит более 20% по сравнению с текущим уровнем минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 23 000 рублей.

Важно отметить, что новое правило будет обязательным для всех организаций Московской области, за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета. Это означает, что работодатели региона обязаны будут соблюдать новые нормы, что, в свою очередь, создаст более справедливые условия труда для работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.