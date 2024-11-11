В Подмосковье установлен уникальный колокол весом в 1,2 тонны

На колокольню Троицкого храма в Электроуглях установили уникальный колокол весом в 1,2 тонны. Традиционно именно колокол Благовест подает первый призыв к Божественной литургии, который знаменует начало главных православных праздников и воскресных служб, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Колокол, получивший имя «Благовест» — теперь крупнейший среди церковных колоколов в округе. Его звучание, по словам представителей церкви, будет разноситься на многие километры, напоминая жителям и гостям города о важности духовных ценностей и приглашая прихожан на богослужения.

Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев подчеркнул, что данный колокол станет особым символом храма, исполняя роль «голоса», зовущего верующих к важнейшим церковным службам.

Перед тем, как поднять колокол на высоту, всем собравшимся представилась возможность рассмотреть его детали и изображенные на его поверхности религиозные сцены и символы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.